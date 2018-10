Handball: WM-Spielplan der Österreicher steht fest

Der Weltverband IHF hat den offiziellen Spielplan für die Handball-WM der Männer von 10. bis 27. Jänner in Deutschland und Dänemark veröffentlicht. Das erste Match der in Gruppe C in Herning spielenden Österreicher gegen Saudi-Arabien beginnt demnach am 11. Jänner um 18.00 Uhr. Tags darauf geht es für das ÖHB-Team bereits um 15.00 Uhr gegen Chile.

Nach einem Ruhetag folgt am 14. Jänner um 17.30 Uhr die Partie gegen Vizeweltmeister Norwegen, ehe am Folgetag im Abendspiel ab 20.45 mit Gastgeber und Olympiasieger Dänemark gleich der nächste schwere Brocken wartet. Zum Abschluss spielt die rot-weiß-rote Auswahl am 17. Jänner um 17.30 Uhr gegen Tunesien.

Die Top drei qualifizieren sich für die Hauptrunde, die Österreich ebenfalls in Herning spielen würde.