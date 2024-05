Zittersieg in Georgien: Österreich hatte im WM-Play-off zu kämpfen

Mykola Bilyk hatte schon so eine leichte Vorahnung. „Wir müssen lernen, mit dieser Situation umzugehen. Weil das in Zukunft immer wieder einmal passieren wird, dass wir als Favorit in ein Spiel gehen“, hatte der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft vor dem WM-Playoff-Hinspiel gegen Georgien erklärt.

Tatsächlich hatten die Österreicher alle Hände voll zu tun, um in Tiflis den Pflichtsieg einzufahren. Nach dem mühevollen 27:25 sollte die Mannschaft von Aleš Pajovič für das Rückspiel am Sonntag in der Wiener Steffl Arena (16 Uhr, live ORF Sport +) jedenfalls gewarnt sein. Dennoch dürfte der Teilnahme an der WM-Endrunde 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen im Normalfall nichts im Wege stehen.