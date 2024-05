Bilyk bejubelt ein Handball-Wunder in der Champions League

Wunder haben sie schon viele erlebt in der Handball-Halle des THW Kiel , aber was sich Donnerstagabend im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Montpellier zutrug, ließ Spieler, Fans und Funktionäre beim deutschen Rekordmeister staunend zurück.

Die Halle stand Kopf, als die Schlusssirene ertönte und Kiel den Aufstieg mit einem 31:21 perfekt gemacht hatte. „Das war heute eine magische Nacht“, sagte Trainer Filip Jicha nach dem emotionalen Höllenritt. Der Österreicher Bilyk war einer der prägenden Akteure des Spiels und mit sieben Treffern zweitbester Werfer der Deutschen.

Der bereits seit zehn Jahren beim THW spielende Kapitän Domagoj Duvnjak fand kaum Worte: „Ich bin schon lange im Verein. Aber ich habe sehr selten so eine Atmosphäre erlebt.“ Rückraumspieler Harald Reinkind befand: „Seitdem ich hier bin, habe ich noch nie gesehen, dass so viele Spieler so sehr gekämpft haben.“