Handball-Teamspieler Schmid fällt rund drei Monate aus

Handball-Nationalspieler Dominik Schmid vom HC Hard fällt rund drei Monate aus. Der Kapitän des Tabellenführers der spusu-Liga zog sich am vergangenen Freitag im Derby gegen Bregenz einen Sehneneinriss an der rechten Fußsohle zu, wie eine MRT-Untersuchung am Dienstag ergab. Der 30-Jährige muss nicht operiert werden.

Schmid fehlt damit auch der ÖHB-Auswahl in den kommenden Monaten. "Damit ist die Heim-Europameisterschaft im Jänner für mich in weite Ferne gerückt. Ich schaue, dass ich so schnell wie möglich wieder fit werde. Aber vor der EURO 2020 werde ich kaum mehr Spielerfahrung haben," sagte der Rückraumspieler lauf einer Klub-Aussendung vom Mittwoch.