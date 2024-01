Handball: Österreich wird erstmals Olympia-Qualifikation spielen

Da Frankreich und Dänemark im EM-Finale gegeneinander spielen, erhält der Dritte der EM ein Fixticket für Paris. Schon zuvor hatten sich Spanien, Schweden, Deutschland, Ungarn und Norwegen einen Fixplatz in der Olympia-Quali gesichert.

Durch den Titel am Samstag bei der Afrikameisterschaft, erhält auch Ägypten, das bereits einen Platz in der Olympia-Quali hatte, ein fixes Olympia-Ticket. Den Platz in der Quali übernimmt Slowenien, womit die letzten beiden offenen Plätze an Portugal und Österreich gehen.

"Größter Erfolg"

„Im Hallenhandball ist dies der größte Erfolg der Verbandsgeschichte bei den Männern", sagte OHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner. "Wir freuen uns, dass wir die Euphorie von der EURO nun nahtlos in eine Olympia-Quali und dann auch in das WM-Playoff mitnehmen können. Genau mit dieser Euphorie wollen wir auch das Quali-Turnier bestreiten.“