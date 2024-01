Österreich nach EM-Aus: "Das hat uns für das große Wunder gefehlt"

Bei einem Sieg wäre zumindest das Spiel um Platz fünf und damit die beste Endrunden-Platzierung der Handball-Neuzeit fix gewesen. So stellte man als Achter immerhin die bisherige Bestmarke von der Heim-EM 2020 ein - nicht schlecht für ein Team, dem nur wenige den Aufstieg in die Hauptrunde zugetraut hatten. Auch wenn Rang acht die Leistungen etwas verzerrt widerspiegelt. "So knappe Partien gegen unglaublich starke Gegner - wenn man das mit der Heim-EM vergleicht: Da konnten wir die Mannschaften, gegen die wir hier gepunktet haben, nicht ärgern", erinnerte Bilyk.

Rückhalt Constantin Möstl

Der Blick in den Rückspiegel macht in der Tat sicher: 2020 setzte man sich in einer Vorrundengruppe gegen Tschechien, Ukraine und Nordmazedonien durch, allesamt nicht im Konzert der Großen dabei. Und die Topnationen Spanien, Kroatien und Deutschland konnte man in der Hauptrunde nie ernsthaft in Gefahr bringen. "Wir gehen mit einer so breiten Brust und mit dem Kopf so weit oben aus dieser Halle. Was wir hier geleistet haben, haben wir noch nie in einem Turnier so gespielt", schwärmte ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser in den Katakomben der Kölner Lanxess Arena, die mit ihren ca. 20.000 Plätzen eine einmalige Kulisse geboten hatte.