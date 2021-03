Handballerinnen feiern Arbeitssieg gegen Kosovo

Großes Lob

Müller lobte das junge Team, allen voran die beiden Johannas: Johanna Reichert war mit neun Treffern beste Werferin, Johanna Schindler mit vier Toren zweitbeste. "Wir haben lang gebraucht bis wir ins Spiel gekommen sind, aber es war dann doch eine sehr gute zweite Halbzeit", so Müller.

Die Österreicherinnen steckten eine schwache erste Hälfte gut weg, in der man schon deutlicher zurückgelegen war, dann aber vor Seitenwechsel doch noch bis auf ein Tor herankam. Eine starke Phase am Beginn nach der Pause mit einem 7:1-Lauf ebnete dann aber den Weg zum Sieg. "Wir haben am Anfang Probleme gehabt reinzukommen, überhaupt in der Deckung", sagte Reichert. Dank verbesserter Deckung habe man das Spiel drehen können.

Die zweite Partie dieser Gruppe geht am Sonntag (16.30 Uhr/live ORF Sport +) am gleichen Schauplatz gegen Italien in Szene. Es handelt sich um die erste Phase der WM-Qualifikation, die im November 2020 wegen Corona verschoben worden war. Die Truppe von Trainer Herbert Müller peilt zwei Siege an, die Top Zwei kommen ins Play-off im April. Dort wartet aller Voraussicht nach ein Teilnehmer der vergangenen EM. Die Auslosung dafür erfolgt bereits am Montag.