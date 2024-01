Handball-Nationalteam trennt sich von Langzeit-Trainer Müller

Am 26. Mai 2004 stand Herbert Müller im freundschaftlichen Länderspiel gegen Slowenien in der Südstadt erstmals als Teamchef des österreichischen Handball-Nationalteams der Frauen an der Seitenlinie. Der heute 61-Jährige führte Österreich in den folgenden zwei Jahrzehnten zu acht Großereignissen (WM 2005, 2007, 2009, 2021 und 2023, EHF EURO 2004, 2006 und 2008).

Doch nach 236 Länderspielen geht die Ära Müller zuende, wie der der ÖHB am 3. Jänner in einer Aussendung erklärt. Müller und der Österreichische Handballbund seien "gemeinsam im Zuge der Analyse der WM 2023" zu dem Schluss gekommen, für das Nationalteam im Jahr der Heim-EURO "einen neuen Impuls zu setzen". Beim Verband beginnt nun die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger.