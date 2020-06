Große Abschiedsrunden auf der HLA-Zielgeraden

Überhaupt markiert dieses HLA-Halbfinale einen Generationenwechsel. Denn auch im zweiten Duell, in dem Hard ebenfalls am Freitag (19 Uhr) Krems empfängt, kündigen sich Rücktritte an: Aufseiten der Vorarlberger verabschiedet sich Bernd Friede, 34, bei den Niederösterreichern Werner Lint, 35.

Das rücktrittswillige Quintett hat viel geleistet in den vergangenen Jahren für den rot-weiß-roten Handball: Das Nationalteam ist beinahe schon Stammgast bei EM- und WM-Turnieren. Und die Karriere nach der Karriere? "Du kannst ganz ordentlich davon leben", sagt Fölser, "aber du musst vorbereitet sein auf den Tag danach." Er wechselt ab Juli ins Management des österreichischen Handball-Bundes.

Auf große Verabschiedungen werden die fünf im Halbfinale aber gerne verzichten. "Ich hab’ jedenfalls noch etwas vor", sagt Christoph Edelmüller. Das Finale.