Handball: Kremser Matchball zum zweiten Meistertitel

Die Fans des UHK Krems hoffen auf eine Meisterfeier wie 2019. Die UHK-Handballer haben das erste Spiel der HLA-Finalserie beim HC Hard gewonnen und können am Samstag (20.20 Uhr/ live ORF Sport +) so wie vor drei Jahren mit einem Heimsieg den Titel fixieren. Es wäre der zweite HLA-Triumph und der insgesamt fünfte österreichische Meistertitel für die Kremser. Und es wäre der zweite große heimische Meistertitel in dieser Saison für das Waldviertel, den ersten haben ja die Volleyballer der Union geholt.