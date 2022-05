Handball: Weber nach 14 Jahren in Deutschland zu Olympiakos

Nationalteamroutinier Robert Weber wechselt zum griechischen Meister Olympiakos Piräus. Der 36-jährige Rechtsaußen hatte in den vergangenen 14 Jahren in Deutschland gespielt, war 2014/15 Torschützenkönig und 2016 mit dem SC Magedburg Pokalsieger. Zuletzt spielte er in der zweiten Liga bei Nordhorn-Lingen.