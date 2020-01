Handball: Feinstes Handwerk, made in Europe

Alle zehn Jahre wieder ... begrüßt Österreich die besten Handballer Europas. Das Wintermärchen 2010, das für Rot-Weiß-Rot mit dem Aufstieg in die Hauptrunde (und Rang neun) sensationell geendete war, soll nun in der Wiener Stadthalle seine Fortsetzung finden. Das gilt es vor dem Höhepunkt zu wissen ...

Was ist das Besondere an der Endrunde?

Mit 24 Teilnehmern ist die EM die größte der Geschichte. Durch die Aufstockung erhofft sich der europäische Verband die Erschließung neuer Märkte mit Potenzial (etwa Portugal). Andererseits wird die EM-Endrunde dadurch organisatorisch zur Herausforderung. Da erstmals drei Veranstalter für die Ausrichtung verantwortlich zeichnen, dürften alle Arenen gut gefüllt sein. Neben den Co-Gastgebern Österreich, Schweden und Norwegen werden auch Kroatien (in Graz) und Dänemark (in Malmö) „Heimvorteil“ genießen.

Wie verläuft die EM?

Durch die Aufstockung kommen nur noch die Top zwei jeder Vorrundengruppe in die Hauptrunde. Die zweite Turnierphase wird in Wien und Malmö gespielt. Die Topnationen Deutschland, Spanien und Kroatien würden im Falle eines Aufstiegs nach Wien übersiedeln. Die Entscheidung um den Europameistertitel fällt in Stockholm. Das Besondere daran: Die Tele2-Arena in der schwedischen Hauptstadt ist einer der modernsten Veranstaltungskomplexe der Welt und die Heimstätte der Fußballklubs Hammarby und Djurgårdens. Im Semifinale und Finale der Handball-EM finden in der Tele2-Arena 22.000 Besucher Platz.