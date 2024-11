Handball-EURO: Österreichs Frauen wollen es den Männern nachmachen

Als klare Außenseiterinnen sind Österreichs Handballerinnen in die EM-Generalprobe gegen Deutschland in Innsbruck gegangen. Am Ende gab es eine knappe 26:28-Niederlage für Rot-Weiß-Rot – ein Auftritt, der für die Heim-EURO hoffen lässt.

Nach verschlafenem Start glichen die Österreicherinnen in der zweiten Halbzeit zum 16:16 aus. Mit dem 20:19 gelang sogar die erstmalige Führung – obwohl Österreich zwei Frauen weniger auf dem Feld hatte. Österreich schnupperte an der Sensation, schrammte am Ende nur knapp daran vorbei. Die ÖHB-Frauen starten am Donnerstag in Innsbruck gegen die Slowakei in die EM.