Handball-EM: Zwei Österreicher stehen im Finale

Einer arbeitet im Hintergrund, der andere steht im Rampenlicht. Marcel Weigl leitete in Wien die Akkreditierungs-Zentrale, darf nun auch in Stockholm im organisatorischen Bereich mitwirken. "Das ist eine große Ehre. Weil erstmals 24 Nationen an der EM teilnehmen, war auch das Akkreditierungsaufkommen so hoch wie noch nie", erzählt der Klosterneuburger, der mit Ballsport viel am Hut hat. Ist er doch geschäftsführender Präsident des österreichischen Racketlon-Verbandes (Schläger-Vierkampf). "Allein in Wien wurden 1108 Ausweise beantragt, in Graz waren es immerhin 626."

Die Wiener Stadthalle war in der Vorrunde und der Hauptrunde bestens gefüllt, zwei Mal sogar restlos ausgefüllt - so am vergangenen Samstag beim Spiel zwischen Österreich und Spanien, als kroatische Fans vor der Halle vergeblich auf Karten für das Spiel ihres Teams warteten.