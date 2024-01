Perfekter EM-Start: Österreichs Handballer siegen und dürfen träumen

Der erste Jubel der Erleichterung war bei Österreichs Handballern an diesem Freitagabend in Mannheim spät zu vernehmen: In Minute 53 von insgesamt 60 Minuten Spielzeit. 27:21 stand es für die ÖHB-Auswahl zu diesem Zeitpunkt bei der EM-Auftaktpartie gegen Rumänien.

Der für den Aufstieg in die Hauptrunde essenzielle Pflichtsieg war da erstmals in greifbarer Nähe. Daran änderte sich in den letzten Spielminuten auch nichts mehr. Doch der 31:24-Erfolg liest sich nur auf dem Papier nach einer klaren Angelegenheit. Der Erfolg der favorisierten Österreicher war vor mehr als 10.000 Besuchern in der SAP-Arena ein hartes Stück Arbeit.