Handballer vor EM-Start: "Wissen, dass wir auf dem Papier stärker sind"

Einiges ist ungewohnt für Österreichs Handballer bei dieser EM-Endrunde in Deutschland. Die ausverkaufte Arena schon in der Vorrunde in Mannheim etwa; oder die Tatsache, dass das Nationalteam einmal in Bestbesetzung zu einem Großereignis antreten kann.

Nur eines ist bestens bekannt: der Auftaktgegner am Freitag. Mit den Rumänen (18 Uhr/live ORF1) hatte es die Auswahl von Teamchef Ales Pajovic bereits auf dem Weg zur Endrunde zu tun gehabt.