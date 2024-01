Handball-EM: Weltrekord und deutscher Sieg zum Auftakt

Vor einer Weltrekordkulisse von 53.586 Fans sind Deutschlands Handballer mit einem souveränen Sieg in die Heim-EM gestartet. Die Gastgeber setzten sich am Mittwoch im Düsseldorfer Fußballstadion gegen die Schweiz mit 27:14 (13:8) durch und machten den ersten Schritt in Richtung Hauptrunde. Bester deutscher Werfer war Spielmacher Juri Knorr mit sechs Toren. Im zweiten Spiel der Gruppe A hatte Olympiasieger Frankreich zuvor gegen Nordmazedonien mit 39:29 (17:13) gewonnen.

Die Top zwei jeder Gruppe erreichen die zweite Turnierphase.