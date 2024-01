Handball-EM: Österreich will nach der Überraschung eine Sensation

Die Vorbilder

Die Bedeutung dieses 28:28-Unentschiedens im österreichischen Handball war sich Pajovič bewusst. „Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ich hoffe, dass all die jungen Handballer in Österreich heute zufrieden zum nächsten Training in die Halle gehen.“

Seine Spieler kurierten am Montag ihre Wehwehchen aus. Kreisläufer Tobias Wagner gab nach den vielen Zweikämpfen gegen die starken Kroaten zu: Es war zu erwarten, dass heute ein schwerer Tag werden wird.“