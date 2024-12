Handball-EM in Wien: Auch ohne Österreichs Damen - die Show geht weiter

Für Österreichs Damen setzte es ein bitteres Aus

Vom ÖHB war es ja anders geplant. Da sollten Österreichs Handball-Teamspielerinnen in der Hauptrunde der laufenden Europameisterschaft in der Wiener Stadthalle die Fans begeistern. Das Ausscheiden der Österreicherinnen in der Vorrunde in Innsbruck durch die Niederlage gegen die Sloweninnen hat dem Handballverband dabei einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

Jetzt gibt es neben dem ÖHB als Organisator aber noch den WAT Fünfhaus als ur-österreichischen Beitrag zur Frauen-EM. Fünfhaus-Vizeobmann Sauschlager und Kompagnon Kessler sind seit mehr als einem Jahr maßgeblich in die Vorbereitungen der Heim-EM eingebunden und koordinieren noch bis zum Montag nach dem Finale am 15. Dezember rund 160 Volunteers.