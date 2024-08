31. Schmelz-Turnier bringt Handball-Nachwuchs aus Europa nach Wien

Der WAT Fünfhaus, der seit 1993 Veranstalter des größten Jugendhandballturniers in Österreich ist, freut sich, dass heuer Teams aus fünf Nationen ihre Nennung abgegeben haben.

In einer Videobotschaft hat Österreichs Handball-Aushängeschild Nationalteamspieler Mykola Bilyk zuletzt für das 31. Internationale Jugendhandball-Turnier in Wien Werbung beim Handball-Nachwuchs gemacht. Schließlich war das Schmelz-Turnier auch für Bilyk in Jugendjahren ein Fixpunkt vor dem Beginn jeder neuen Saison und ein Schritt auf seinem Karriereweg.

Bereits die 31. Auflage des internationalen Schmelz-Turniers Von Donnerstag bis Samstag dieser Woche, also von 22. bis 24. August, findet nun die bereits 31. Auflage des internationalen Schmelz-Turniers auf den Plätzen beim Universitätsportzentrum (USZ) im 15. Bezirk statt. Am Donnerstagnachmittag geht es mit der Anreise der Mädchen- und Burschenteams los. Der WAT Fünfhaus, der seit 1993 Veranstalter des größten Jugendhandballturniers in Österreich ist, freut sich, dass heuer Teams aus fünf Nationen ihre Nennung abgegeben haben. Mit dabei sind Spielerinnen und Spieler aus Österreich, Polen, der Schweiz, Italien und Deutschland. Mehr als 80 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und Handballfreunde des WAT Fünfhaus werden für den Ablauf des Jugendturniers im Einsatz sein.

Knapp 30 Mannschaften werden in jeweils drei Alterskategorien bei Mädchen und Burschen ihr Handballtalent zeigen. Gespielt wird in den Jahrgängen 2008, 2010 und 2012. Die Vorrundenspiele sind für Freitag, 23. August, ab 9 Uhr angesetzt. Die Finalspiele finden heuer am Samstagnachmittag ab 13 Uhr im Universitätssportzentrum Auf der Schmelz statt.

Im Rahmen der Finalserie des Schmelz-Turniers wird es im Universitätssportzentrum erneut ein deutliches Zeichen für die Unterstützung von beeinträchtigten Menschen bei der Sportausübung geben. Deswegen steht am Samstag mit Beginn ab 15.15 Uhr ein Spiel der MGA Fivers Specials gegen eine Mannschaft des Veranstaltervereins WAT Fünfhaus auf dem Programm. Der neue Organisationschef des Schmelz-Jugendhandballturniers, Christoph Zeiml, der selbst auch für die Kampfmannschaft des WAT Fünfhaus aktiv war, freut sich speziell über eine besondere Kooperation zwischen Sport und Schule. Denn das GRG 23 in Alterlaa wird heuer aufgrund der Unterstützung durch Direktor Mag. Markus Michelitsch Quartiergeber speziell für die Teams aus dem Ausland sein. Alle Infos finden Sie auf der Turnier-Homepage.