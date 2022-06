Hammerwurf-Olympiasiegerin stoppt Autodieb

Die dreimalige Hammerwurf-Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk hat einen Autodieb geschnappt und sich dabei verletzt. Der Mann habe versucht, ihren Wagen zu stehlen. "Ich habe den Dieb im Alleingang festgenommen und der Polizei √ľbergeben. Leider habe ich das mit einer Muskelverletzung bezahlt", schrieb die 36-J√§hrige auf Instagram. Am Montag werde sie deshalb operiert. Die genaue Verletzung hat sie nicht verraten.

Wlodarczyk, die im vergangenen Jahr in Tokio als erste Leichtathletin dreimal in Serie Olympia-Gold in einer Disziplin holte, scherzte, dass sie sp√§ter einmal vom Hammerwurf-Ring in einen anderen wechselt. "Nach meiner Karriere denke ich, dass ich wie unser Champion Joanna Jedrzejczyk in MMA oder UFC k√§mpfen werde, weil der T√§ter verletzt wurde", schrieb die 36-J√§hrige nicht ganz ernst gemeint. Wlodarczyk will bei den Weltmeisterschaften in Oregon/USA vom 15. bis 24. Juli ihren f√ľnften Weltmeistertitel holen. Ob sie bis dahin wieder fit ist, bleibt abzuwarten.