Hai-Noon in Italien: Vincenzo Nibali jagt den Giro-Sieg

Vincenzo Nibali treibt derweil das große Ziel an, als ältester Sieger in die Annalen des Giro einzugehen. Erreicht er am 2.Juni Verona im Rosa Trikot würde er seinen Landsmann Fiorenzo Magni ablösen, der bei seinem Triumph 1955 34 Jahre und 180 Tage alt war. Nibali wäre um 20 Tage älter. „Ich fühle mich noch nicht alt. Ich denke, dass ich eine dreiwöchige Rundfahrt immer noch drauf habe. Man sollte mich nicht abschreiben.“

Auch zwei Österreicher nehmen am Samstag in Bologna den Giro d’ Italia in Angriff und stellen sich in den nächsten drei Wochen den Strapazen der 3578, 8 Kilometer: Marco Haller für das Katusha-Team, Michael Gogl für Trek-Segafredo.