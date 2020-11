Gut kombiniert: Johannes Lamparter ist in der Spitze angekommen

Der Wind und die frei in der Landschaft stehende Schanze in Ruka, das ist Jahr für Jahr eine eigenwillige Kombination. So auch am Sonntag, als der stürmische Geselle wieder einmal über das finnische Flachland pfiff und die Nordischen Kombinierer unfreiwillig einen freien Vormittag bekamen. An ein Springen war nicht zu denken, weshalb der provisorische Wettkampfsprung vom Freitag als Grundlage für die Startreihenfolge für den 15-Kilometer-Langlauf herangezogen wurde.

Johannes Lamparter war’s einerlei, der 19-jährige Tiroler machte dort weiter, wo er am Samstag aufgehört hatte – im Spitzenfeld. Nach einem mäßigen vergangenen Winter (zu mehr als zwei 14. Plätzen in Oberstdorf und Seefeld hatte es nicht gereicht) startet der Youngster nun so richtig durch. Der sechsfache Medaillengewinner bei Junioren-Weltmeisterschaften war am Freitag sensationell Zweiter und am Samstag Sechster, nun ging er als Dritter auf die zehn Kilometer lange Skatingpiste, 26 Sekunden hinter dem Schwarzwälder Manuel Faißt und acht hinter dem 20-jährigen Norweger Jens Lurås Oftebro.

Bei Halbzeit hatte sich Faißts Landsmann Fabian Rießle zum Trio gesellt, von hinten brauste auch noch der Este Kristjan Ilves heran. Im letzten Anstieg zog dann aber Oftebro davon und feierte seinen ersten Weltcupsieg, 1,9 Sekunden vor Rießle und 6,4 vor Faißt, und Johannes Lamparter krönte seine Leistung mit dem vierten Rang (+11,8).