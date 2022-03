Angebote für Kinder: Wie Österreichs Sport der Ukraine helfen will

Doppelpass mit Teamspieleri nnen

Für geflüchtete Kinder aus der Ukraine sollen Sport-Angebote gemacht werden, um ihnen auch eine Ablenkung zu bieten von dem Grauen, das sie derzeit erleben. Im Sinne der europäischen Solidarität soll der kostenlose Zugang zu Sport-Angeboten ermöglicht werden. Vereine werden in diesem Zusammenhang über ein eigenes Förderprogramm des Verbandes unterstützt.

Abseits des Krieges leidet der Sport auch an den Folgen von Corona. Mit neuen Aktionen versucht man die Kinder und Jugendlichen vermehrt wieder in Bewegung zu bringen. Das Programm "UGOTCHI – Punkten mit Klasse" spricht vor allem Volksschüler und Schulen an. Unterstützt wird die Initiative von den ÖFB-Teamspielerinnen, die als Botschafterinnen fungieren werden. Wie bereits im Vorjahr wird die Aktion in Kooperation mit dem ÖFB organisiert.