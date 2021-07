Golfer Straka: "Werde versuchen, eine Medaille für uns zu holen"

Sie dürften ja eher selten in Österreich sein. Wie oft schaffen Sie es?

Ich versuche jedes Jahr zu kommen. Mit der Pandemie ist das ein bisschen verzögert worden. Wir werden versuchen, im Dezember wieder nach Hause zu kommen. Mein Vater verbringt noch immer viel Zeit in Österreich, in Wien - ca 50. Prozent in Wien und 50 Prozent in Georgia. Ich liebe es jedes Mal, wenn ich nach Hause komme.

Da Sie ja nicht im Olympischen Dorf wohnen: Kennen Sie manche der anderen österreichischen Olympia-Teilnehmer?

Von den Namen her. Persönlich kenne ich sie aber nicht.

Wie sehr verfolgen Sie die Ergebnisse und Erfolge der anderen österreichischen Olympia-Teilnehmer mit?

Es ist ein bisschen schwierig wegen des japanischen Fernsehens. Ich kenne die ganzen Kanäle nicht auseinander. Ich schaue schon zu. Vier Medaillen bisher sind ein Wahnsinn, es ist super. Ich werde versuchen, noch eine Medaille für uns zu holen.