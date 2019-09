Wiesberger und der Lebenstraum, die Nummer 150 zu sein

In der Saisonwertung der European Tour nimmt der zweifache Saisonsieger aktuell Rang zwei ein, in der Weltrangliste hat sich Wiesberger nach seiner monatelangen Verletzungspause in Folge einer Handgelenksoperation im Jahr 2018 wieder in die Top 50 vorgearbeitet. Als derzeit 37. liegen noch exakt zwölf Europäer vor ihm.

Doch seine Zeit dürfte erst kommen. Da ihm nach seiner erzwungenen Auszeit einige Turniere in der Weltrangliste fehlen, spült ihn nun jeder neue Bewerb weiter nach vorne. „Unabhängig davon sehe ich mich als einer der zwölf besten Golfer des Kontinents“, sagt Wiesberger, zuletzt Fünfter in Hamburg.