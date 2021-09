Golf-Star Schwab: "Die Gedanken gehen manchmal in die falsche Richtung"

Am Sonntag erfüllte sich Matthias Schwab den amerikanischen Traum. Mit dem achten Platz im Korn Ferry Championship in Newburgh fixierte der Steirer das Ticket für die US-PGA-Tour. „Damit habe ich mein wichtigstes Jahresziel erreicht“, sagte der 26-Jährige, der als zweiter Österreicher neben Sepp Straka an der Turnierserie teilnehmen wird.

Schwab wird noch in diesem Monat fix nach Dallas übersiedeln und Ende September bei den Farmers Insurance Championships in die PGA-Tour einsteigen. Seine nächste große Mission: Ein erster Sieg bei einem bedeutenden Turnier. Matthias Schwab über …

die Sehnsucht nach dem ersten Turniersieg

„Ich habe in diesem Jahr schon einige gute Turniere gespielt und war teilweise auch sehr weit vorne dabei. Es hat dann aber öfter der richtig gute Schlusstag gefehlt. Ich bin überzeugt: Je häufiger ich mich in so eine Situation bringe, umso größer ist die Chance, dass es irgendwann so weit sein wird und es aufgeht. Ich mache mir diesbezüglich aber nicht den Mörderdruck.“