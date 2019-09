Golf: Schwab startet in Surrey gut, Wiesberger mit 2 über Par

Mit unterschiedlichem Erfolg sind Österreichs Golfer ins Turnier der European Tour in Surrey gestartet. Matthias Schwab lag im GC Wentworth mit einer 70er-Runde (2 unter Par) am Donnerstag auf Rang 27 und klar auf Cutkurs. Bernd Wiesberger muss sich nach einer 74er-Runde (2 über Par) und Rang 100 am Freitag steigern, um sich für das Wochenende zu qualifizieren.

"Ich habe heute recht ordentliches Golf gespielt", sagte Schwab. Wiesberger produzierte dagegen gleich am ersten Loch ein Bogey und auf den Löchern sechs und acht zwei Doppel-Bogeys, schaffte danach aber immerhin vier Birdies.