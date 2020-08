Golf: Schwab so stark, wie noch kein Österreicher zuvor

Der Steirer Matthias Schwab erreichte bei seinem dritten Turnier auf der US-PGA-Tour in Folge am Sonntag das bisher beste Resultat eines Österreichers. Der 25-Jährige beendete das Barracuda Championship in Truckee (Kalifornien) als Dritter und ist nahe dran an einer Spielberechtigung auf der bestdotierten Tour. Justin Thomas (USA) übernahm mit dem Sieg in Memphis die Weltranglisten-Führung.

Schwab durfte am Lake Tahoe dank einer Sponsor-Einladung abschlagen und stellte in der Höhenlage prompt seine steigende Form unter Beweis. In einem der kleineren Turniere auf der US-Tour (3,5 Mio. Dollar) - die Stars bestritten das St. Jude Invitational in Memphis (10,5 Mio.) - verbesserte sich der Rohrmooser am Schlusstag vom achten Platz und übertraf die zwei vierten Plätze des Austro-Amerikaners Sepp Straka in dieser Saison.