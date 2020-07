Krebserkrankung: Golf-Profi trauert um seine kleine Tochter

Nach einer Untersuchung im Krankenhaus dann die Schock-Diagnose: Mia war an einem Gehirn- und Wirbelsäulentumor erkrankt. Für die Eltern ein schwerer Schlag, Villegas und seine Frau versuchten aber alles Menschenmögliche, um ihre Tochter zu retten. Nun wenige Monate später wurden die schlimmsten Befürchtungen allerdings Gewissheit: Mia starb am vergangenen Sonntag an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Das teilte die PGA-Tour am Montag mit.