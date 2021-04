Golf: Schwab nach eisigem Kampf-Auftakt 20. in Atzenbrugg

Wiesberger bedauert sein Fehlen

Keinen guten Start erwischte Lukas Nemecz. Der Gewinner der ersten beiden Turniere zum heimischen Audi Circuit steht nach einer 77er-Runde am Freitag schwer unter Druck, will er den Cut noch schaffen.

Die zwei nächstbesten Österreicher waren mit Niklas Regner (31.) und Maximilian Lechner (46.) überraschend Amateure. Regner, wie Landsmann Schwab früher auch ein ausgezeichneter Skirennfahrer und in seiner Jugend dem steirischen Ski-Landeskader angehörig, schaffte trotz Doppelbogeys auf der 8 und 18 eine 72. "Ich habe 16 Löcher sehr gut gespielt. Fehlentscheidungen werden bei diesem Wind bitter bestraft", sagte der 22-Jährige aus Liezen. "Ich bin positiv, hier weitere drei Runden zu spielen."

Wiesberger ist bei den heimischen Open 2021 nicht am Start, weil er erst am Dienstag vom US Masters nach Österreich zurückgekehrt ist. Eine Woche später und er wäre gerne dabei gewesen, ließ der Burgenländer wissen. Das Turnier in Österreich war coronabedingt diesmal extrem kurzfristig und erst im März anstelle von Portugal in den Kalender der Europa-Tour gekommen.