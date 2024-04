Golf-Star Straka nach der ersten Runde beim Masters im Mittelfeld

Golf-Profi Sepp Straka rangiert nach seiner Auftaktrunde beim Masters in Augusta im Mittelfeld. Der 30-jährige Wiener spielte am Donnerstag eine 73er-Runde, einen Schlag über dem Platzstandard, und lag damit am Donnerstagabend nicht unter den ersten 40. Auf den zwischenzeitlich Führenden, den US-Amerikaner Bryson DeChambeau, fehlten ihm acht Schläge. Viele Favoriten starteten erst später.