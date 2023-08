Golf-Finale: Drei Turniere, 115 Millionen und ein Ort des Schreckens

Ab diesem Donnerstag schlägt Österreichs Nummer eins wieder in Memphis ab, beim ersten von drei Finalturnieren der PGA-Tour. Die FedEx-Cup-Play-offs sind so lukrativ wie exklusiv. Schlagen am Donnerstag noch die besten 70 Profis der Jahreswertung ab, reduziert sich das Starterfeld in der kommenden Woche auf 50 Spieler, ehe bei der TOUR Championship nur mehr die besten 30 antreten dürfen.