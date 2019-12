Bernd Wiesberger will 2020 seine "guten Wochen" verlängern

Etwas verschnupft kam Bernd Wiesberger am Dienstag in den Golfclub Wienerberg, wo sein Vertrag mit Sponsor Raiffeisen um zwei Jahre verlängert wurde. „Es ist bei mir oft so am Saisonende, dass sich die Viren einschleichen, wenn der Stress nachlässt“, sagte der 34-Jährige nach dem Ende seiner bislang besten Saison.

Nach dem Finale der European Tour war er noch enttäuscht, dass er den Gesamtsieg verpasst hatte, mittlerweile blickt er zufrieden auf seine Comeback-Saison zurück: „Nach der Handgelenksoperation und den sieben Monaten Pause war ich beim Saisonstart sehr aufgeregt.“ Die Verletzung ist gut verheilt, Wiesberger gewann drei Turniere. Durch die gute Position kann er kommende Saison größere Turniere spielen. „Ich kann früher planen. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass Augusta enorm wichtig für mich wird.“

Dafür wird ab Mitte Dezember wieder trainiert. „Ausdauer und Kraft. Und wir sehen uns an, wie ich konstanter werden kann. Ich hatte sehr gute Wochen. Aber ich will, dass es mehr werden.“ Davor steht noch etwas auf dem Plan: „Auch ich muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen.“