Neustart: Golfer Bernd Wiesberger kehrt von der Saudi-Tour zurück

Ab Montag ist Bernd Wiesberger wieder ein freier Mann. Tags zuvor endet jene Sperre, die dem burgenländischen Golfprofi auferlegt worden war, nachdem er sich im Frühjahr 2022 der von Saudi-Arabien organisierten und finanzierten LIV-Tour angeschlossen hatte.

Und was macht Bernd Wiesberger mit der wieder gewonnenen Freiheit? Der 38-Jährige beginnt ein neues Leben, zumindest sportlich. Wobei: So neu ist es auch nicht. Der neunfache Turniersieger und Ryder-Cup-Teilnehmer 2021 schlägt ab kommender Woche in Dubai wieder dort ab, wo er mehr als ein Jahrzehnt lang hingehört hatte: auf der DP World Tour (ehemals European Tour). „Ich war immer ein stolzes Mitglied der Tour und habe meine Mitgliedschaft nie zurückgelegt“, sagt er rückblickend, „ich dachte, dass beides, LIV- und DP-World-Tour, möglich ist“.

Falsch gedacht. Mit Sperren und hohen Strafzahlungen für die Abtrünnigen gingen die etablierten Golf-Touren gegen die neue Konkurrenz vor. Es nutzte wenig. Mittlerweile hat man eine Zusammenarbeit angekündigt.