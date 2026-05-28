Mausefalle am Golfplatz: Sepp Straka schlägt in Kitzbühel ab

Sepp Straka hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Seit der österreichische Golf-Star in Kitzbühel angekommen ist, steht er im Fokus und wird herumgereicht. Ein Abschlag vom Starthaus der Streif, ein Galaabend – immer ruhen die Blicke auf dem prominentesten Teilnehmer an den Austrian Alpine Open (28. bis 31. Mai), die heute am Golfplatz Schwarzsee-Reith in Kitzbühel beginnen. Alles Wissenswerte rund um das größte Golf-Turnier in Österreich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / ERIK S. LESSER Sepp Straka spielt zum ersten Mal seit acht Jahren wieder ein Turnier in Österreich

Ist Sepp Straka automatisch der Favorit? Laut Papierform ist der Österreicher mit Abstand der beste Spieler. Straka liegt aktuell in der Weltrangliste auf Rang 18 und kann bereits vier Turniersiege auf der PGA-Tour vorweisen. In diesem Jahr wurde er beim AT&T Pebble Beach Pro-Am Zweiter und kassierte dafür mehr als 1,5 Millionen Euro Preisgeld. Bei den letzten beiden Turnieren vor den Austrian Alpine Open lief es für Straka aber nicht nach Wunsch. Dazu kommt die öffentliche Erwartungshaltung. „Das wird schon etwas Neues für mich sein. So im Mittelpunkt bin ich noch nie gestanden.“

Wie hoch ist in Kitzbühel das Preisgeld? Die Austrian Alpine Open sind mit 2,75 Millionen Dollar (2,36 Mio. Euro) dotiert, der Sieger darf sich über 400.000 Euro freuen, für den 25. Platz werden immerhin noch knapp 24.000 Euro ausgeschüttet. Straka hat in seiner Karriere bereits mehr als 32,5 Millionen Dollar an Preisgeldern eingespielt. Wann schlägt Sepp Straka ab? Der 33-Jährige hat heute schon in aller Herrgottsfrüh Tagwache. Sepp Straka ist bereits um 7.50 Uhr an der Reihe und bildet zusammen mit dem deutschen Vorjahressieger Nicolai von Dellingshausen und dem Südafrikaner Casey Jarvis einen Flight. „Mit dem Titelverteidiger sollte es ziemlich Spaß machen. Und es ist Österreich gegen Deutschland“, sagte Straka.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/CN-STR/- / - Bernd Wiesberger schlägt ebenfalls bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel ab

Wie viele Österreicher sind noch im Einsatz? 14 Österreicher schlagen heute am Golfplatz Schwarzsee-Reith ab. Zu den bekannten Spielern wie Straka, Bernd Wiesberger, Matthias Schwab oder Maximilian Steinlechner kommen noch Lukas Nemecz, Niklas Regner, Timon Baltl, Florian Schweighofer, Christoph Bleier, Alexander Kopp sowie die Amateure Jakob Lotschak, David Ennsmann, Tim Hofmann und Lukas Boandl. Wie viel kosten die Tickets für das Turnier? Ein Tagesticket für einen Erwachsenen kostet 39 bzw. am Samstag und Sonntag 59 Euro, den Turnierpass gibt’s um 135 Euro. Für eine VIP-Tageskarte muss man 780 Euro hinlegen. Die Veranstalter haben am 18. Grün eigens eine Tribüne für 1.500 Personen errichten lassen.