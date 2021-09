Golf-Ass Wiesberger vor Ryder Cup: "Man wird einen anderen Bernd sehen"

Es galt die Reise in die USA zu organisieren, wo in einer Woche im Whistling Straits Golfclub der prestigeträchtige Vergleichskampf zwischen Europa und den USA über die Bühne geht, es galt Vorkehrungen für die Begleiter des 35-Jährigen zu treffen, und schließlich sollte der erste österreichische Golfer, der es zum Ryder Cup geschafft hat, für sein Karrierehighlight trainieren ja auch noch.

"Die letzten Tage waren sehr hektisch." Bei einem Medientermin sprach Bernd Wiesberger über . . .

. . . die historische Dimension der Teilnahme

"Das Bewusstsein setzt sich langsam, dass ich Teil des Teams sein darf. Ich verspüre gerade viel an Erleichterung, weil ich die direkte Qualifikation geschafft habe, auch viel an Stolz. Was das in größerem Blickfeld dann für den Österreichs Sport bewirken kann? Es wird Zeit brauchen, um zu realisieren, was so ein Event mit einem anstellt und was es mit dem ganzen Golfsport in Österreich macht."