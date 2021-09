Historische Premiere: Golf-Ass Wiesberger erstmals beim Ryder Cup

Und der Österreicher kam Mitte des Jahres wieder in Bestform. Ende Mai gewann er in Dänemark seit mehr als eineinhalb Jahren wieder ein Turnier, Ende August verpasste er den Sieg beim European Masters am letzten Loch. Auch in den vergangenen vier Tagen stellte Wiesberger seine Fähigkeiten unter Beweis. Das letzte, zur Ryder-Cup-Quali zählende Turnier, die hochkarätige BMW PGA Championship im englischen Wentworth, schloss Österreichs Nummer eins mit einem Score von 11 unter Par auf dem 20. Rang ab.

Damit war die Ryder-Cup-Teilnahme in Whistling Straits (Wisconsin) Ende September endgültig Gewissheit. Österreich ist damit in Europa das 13. Land, das einen Spieler beim Kontinentalwettstreit stellt.