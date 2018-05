Giro d’Italia: Schwierige Zeiten für Froome

Es war schon lustiger für Chris Froome als in diesen Wochen. Der vierfache Tour-de-France-Sieger aus Großbritannien verlor nicht nur viel Zeit beim Auftakt des Giro d’Italia in Israel, am Samstag kam er mit einem blutigen Ellbogen ins Ziel – und am Sonntag konnte er trotz seiner starken Kollegen aus dem Team Sky das Tempo der Besten auf der 225 Kilometer langen neunten Etappe samt Bergankunft am Gran Sasso d’Italia auf 2135 Metern nicht mitgehen.

Nur Platz 23 für den Briten, der eigentlich den Sieg bei der Italien-Rundfahrt wollte, 1:07 Minuten hinter dem Gesamtführenden Simon Yates, der sich auch den Tagessieg sicherte, und 29 Sekunden hinter dem Niederösterreicher Patrick Konrad, der seine ausgezeichnete Form am Sonntag einmal mehr unter Beweis stellte und als 13. ins Ziel kam. 2:27 Minuten liegt Froome nun in der Gesamtwertung hinter Yates (Platz elf). Und, siehe da: Nur sieben Sekunden Verspätung hat Patrick Konrad, der Zwölfte des Klassements.

Und dann ist da ja auch noch diese leidige Geschichte mit dem Asthmamittel, die sich inzwischen fast schon wie ein ausgelutschter Kaugummi zieht. Im September vergangenen Jahres war der ab kommendem Sonntag 33-jährige Froome mit einer viel zu hohen Dosis des Asthmamittels Salbutamol erwischt worden, der Vorfahrer des britischen Teams Sky wies einen Wert auf, der doppelt so hoch war wie der erlaubte Grenzwert.