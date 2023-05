Giro d'Italia: Buitrago siegt an den Drei Zinnen, Thomas bleibt vorn

Mit 29 Sekunden Vorsprung auf Verfolger Roglic ging Geraint Thomas in die Königsetappe am Freitag, und im Gegensatz zu Ineos hat Jumbo-Visma noch eine komplette Mannschaft, als einziges Team im Feld übrigens neben Bahrain-Victorious. Mit Teo Geoghegan Hart, Pawel Siwakow und Filippo Ganna muss Geraint Thomas auf drei wichtige Stützen verzichten, was die 183 Kilometer mit 5.400 Höhenmetern zwischen Longarone und dem Rifugio Auronzo an den Drei Zinnen nicht einfacher machte. Im steilen Finale attackierte Roglic, konnte aber Thomas nicht abschütteln, ein weiterer Antritt brachte immerhin Platz vier und drei Sekunden weniger Rückstand.