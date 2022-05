Giro d'Italia: Ein italienischer Sieg im Aostatal

Der 27-Jährige Profi aus dem Trek-Segafredo-Rennstall attackierte aus einer sechsköpfigen Spitzengruppe auf dem langen Schlussanstieg und erreichte solo das Ziel. Am Ende fuhr der Bergspezialist aus Chieti einen Vorsprung von eineinhalb Minuten heraus. Für Ciccone war es bereits der dritte Etappensieg im Rahmen des Giro d'Italia.

Die Favoriten im Kampf um den Gesamtsieg hielten sich zurück. Der Ecuadorianer Richard Carapaz verteidigte das Rosa Trikot, in das er erst am Samstag geschlüpft war. Am Montag genießen die Profis einen verdienten Ruhetag, ehe am Dienstag die nächste schwierige Etappe mit knapp 5.500 Höhenmetern wartet.