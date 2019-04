Gegner in Bauch gebissen: Boxer Kash Ali suspendiert

Der britische Boxer Kash Ali ist vom Boxverband seines Landes suspendiert worden, weil er am vergangenen Samstag seinen Rivalen David Price in den Bauch gebissen hat. Der Ringrichter hatte den Kampf in Liverpool in der fünften Runde abgebrochen und Ali wegen der Bisse disqualifiziert. Die Börse des 27-Jährigen in der Höhe von 20.000 Pfund (rund 23.300 Euro) wurde einbehalten.