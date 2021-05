Die Nachahmung ist Hobbyradlern und Nachwuchsathleten nicht empfohlen. „wenn das Leute ausprobieren, die drei Mal auf einem Radl gesessen sind, kann was passieren“, sagt Felix Großschartner. Der Oberösterreicher, der in der Giro-Gesamtwertung an 45. Stelle, liegt, kann das Verbot trotzdem nicht ganz nachvollziehen. „Ein Skifahrer darf ja auch in der Hocke fahren. Wir sind Profis, wir wissen, was es verträgt. Und es gab in den letzten Jahren keinen Sturz nur wegen dieser Position.“

Unterarme auf dem Lenker

Die Hände müssen am Lenker bleiben – das ist die Vorgabe vom Weltverband UCI. In den letzten Jahren waren immer wieder Profis zu sehen, die ihre Unterarme auf den Lenker legten und wie beim Zeitfahren eine windschlüpfrigere Position einnahmen. „Dieses Verbot verstehe ich vollkommen“, sagt Großschartner. „Wenn jemand vorne im Feld mit dem Ellbogen am Lenker fährt, reicht ein Schlagloch und es schmeißt ihn und alle dahinter.“