Gareth Bale verspottet Real Madrid mit Fahnenjubel in Wales

Die Jubel-Szenen von 100-Millionen-Mann Gareth Bale vor einer provokanten Fahne kamen in Madrid überhaupt nicht gut an. „ Bale hat Madrid verspottet“, schrieb das Sportblatt „AS“, und bei „Marca“ war zu lesen: „Das ist die zigste Unverschämtheit von Bale gegenüber Madrid. Die Beziehung zwischen dem Verein und dem Spieler ist kaputter denn je."

Lieber Golf als Madrid

Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation der Waliser durch ein 2:0 gegen Ungarn am Dienstag in Cardiff hüpften Bale und Co. hinter einer großen Fahne mit der Aufschrift: „ Wales. Golf. Madrid. - In dieser Reihenfolge.“ Kreative walisische Fußball-Fans hatten das Banner in Anlehnung an einen kritischen Kommentar vom früheren Real-Star Predrag Mijatovic über Bale angefertigt. „Ihn interessiert zuallererst die Nationalmannschaft von Wales. Dann kommt Golf, und erst dann Madrid“, lautete das Urteil des Real-Siegtorschützen im Champions-League-Finale 1998 während einer TV-Sendung.