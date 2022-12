Gar nicht still: Welche Sport-Stars auch zu Weihnachten im Einsatz sind

US-Sport

In den USA hat an den Feiertagen vor allem das Körbewerfen Tradition. Fünf Partien stehen in der NBA am 25. Dezember an, auch am 26. Dezember wird gespielt. Da ist unter anderem auch Österreichs bester Basketballer Jakob Pöltl mit den San Antonio Spurs (gegen Utah) im Einsatz.

Aber auch die Rotationsellipsoide – im Volksmund auch „Eierlaberl“ genannt – haben in den USA zur Weihnachtszeit Saison. In der NFL ist der Kampf um die Play-off-Plätze voll im Gange. Die zehn Spiele am 24. Dezember sind auf DAZN zu sehen, am Tag darauf sind unter anderem die Green Bay Packers in Miami zu Gast (19 Uhr/live auf Puls24), die LA Rams empfangen die Denver Broncos (22.30/live auf Puls4).