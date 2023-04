Zwei Gregoritsch-Tore beim 4:0 von Freiburg gegen Schalke

Greiml kam zur Pause

Gregoritsch wurde in der 73. Minute ausgetauscht, sein Landsmann und Clubkollege Philipp Lienhart spielte durch. Auf der Gegenseite kam Leo Greiml in der 46. Minute in die Partie. Freiburg schob sich zumindest vorübergehend an die dritte Stelle, Schalke ist Vorletzter.

RB Leipzig rutschte durch ein 0:2 bei Leverkusen auf Rang fünf ab. Adam Hlozek (40.) und Nadiem Amiri (86./Elfmeter) trafen für die sechstplatzierte Werks-Elf, die seit mittlerweile 13 Pflichtspielen unbesiegt ist. Bei Leipzig wurde Konrad Laimer in der 72. Minute eingetauscht.