Zwei Aufsteiger: Viel Lob für Laimer und Schlager

„Ich weiß nicht, was er zu essen und zu trinken bekommt, aber was der rennt, ist ja nicht normal“, sprach Marko Arnautovic ins Radio-Mikrofon von Ö3 und lachte den neben ihm stehenden Xaver Schlager an. Der grinste zurück. Es war ein verbaler Ritterschlag, den der Oldie an die Youngsters verteilte: „ Schlager und Laimer haben große Karrieren vor sich.“

Voll des Lobes über die Vorstellung der beiden zentralen Mittelfeldspieler waren alle im ÖFB. „Die Rookies waren weit mehr als nur Einspringer, sie haben eine echte Freude gemacht“, meinte Präsident Leo Windtner. „Der Konkurrenzkampf in unserem Team wird natürlich noch größer dadurch.“