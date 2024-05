Zwangsabstieg: DSV Leoben erhält keine Lizenz für die 2. Liga

Das Ständige Neutrale Schiedsgericht hat die Klage von DSV Leoben abgewiesen. Die Vorarlberger bekamen keine Zulassung für die kommende Saison, wie die Bundesliga am Donnerstag bekanntgab. Der steirische Fußballverein wird nächste Saison nicht mehr Teil der 2. Liga sein und scheidet damit aus der Fußball-Bundesliga aus.

Schon am Donnerstag stand der FC Dornbirn als erster Absteiger aus der 2. Fußball-Liga fest. Die Vorarlberger steigen mit Saisonende in die dritthöchste Leistungsstufe ab. Zuvor war Dornbirn in erster und zweiter Instanz aus finanziellen Gründen die Lizenz verweigert worden.