Zurück zu den Wurzeln? Die Austria verhandelt mit Suttner

Schon jetzt blickt Suttner auf eine durchaus erfolgreiche Karriere mit Nationalteam und Auslandsjahren zurück. "Ich habe als Mensch sehr viel mitgenommen. Der erste Schritt nach Ingolstadt mit dem bayrischen Dialekt war leicht, da ist das Integrieren nicht schwer gefallen. Brighton in England war dann schon mehr Herausforderung."

"Bin mit mir im Reinen"

In Deutschland und England lernte er die große Fußballwelt und die großen Stadien kennen. "Die beste Stimmung war an der Anfield Road in Liverpool, leider sind wir damals 0:4 untergegangen." Der größte Unterschied zum österreichischen Fußball war für Suttner die höhere Intensität im Training und in den Spielen. "In keinem Verein war es aber schwer sich einzufügen."