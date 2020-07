Zurück in der Bundesliga: Suttner vor Wechsel zur Admira?

Sollte er mit den Violetten auf keinen grünen Zweig kommen, deutete er an, sich weiter umzuschauen. Im Umfeld Wiens gebe es ja noch den einen oder anderen Bundesligisten. Laut seinem Berater liegt Suttner jedenfalls ein gutes Angebot der Admira vor. Sollte sein Stammverein in Violett nicht mit einem ähnlich guten Offert um ihn buhlen, dann wird der 33-Jährige wohl ein Admiraner werden. Noch ist aber nichts fixiert, die Austria ist also nach wie vor im Rennen.

Suttner bezog mit seiner Familie im 10. Wiener Gemeindebezirk wieder Quartier, den Weg in die Südstadt wie in die Generali Arena könnte er sogar mit dem Fahrrad zurücklegen.